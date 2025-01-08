İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih belli oldu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasının ardından başlayan sürecin yankıları sürüyor.

DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan görüşme trafiğinde ilk tur tamamlandı.

SİYASİ PARTİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

DEM’lilerin; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayıp MHP, AK Parti’yle devam eden, son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile yaptığı görüşmeler sona erdi.

Yapılan görüşmelerin ardından DEM heyeti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüşmek için düğmeye bastı.

SIRADA DEMİRTAŞ VAR

Adalet Bakanlığı’na Demirtaş ve Yüksekdağ'la görüşme yapabilmek için başvuruda bulunuldu.

Başvurunun ardından Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Partili İmralı heyetinin, Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş ve Kandıra Cezaevi'ndeki Figen Yüksekdağ'ı ziyaret tarihi belli oldu.

11 OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Heyet, 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Heyet daha sonra 12 Ocak Pazar günü de Kandıra Cezaevi'nde tutulan Figen Yüksekdağ'a ziyarette bulunacak.