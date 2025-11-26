İmralı ziyaretine ilişkin sokak röportajında kavga

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenler'de yapılan bir sokak röportajında kavga çıktı.

TBMM'de kurulan Terörsüz türkiye komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı.

Bu karara CHP destek vermezken; DEM-AK Parti ve MHP'den 3 isim, İmralı'ya giderken Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmeye ilişkin yapılan bir sokak röportajı, hareketli anlara sahne oldu.

CHP'NİN İMRALI KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İstanbul Tımes TV'nin muhabiri, "AK Parti, MHP ve DEM parti bugün, yarın İmralı'ya gidecek. Doğru mu yanlış mı" sorusunu röportaj için çevirdiği yaşlı bir vatandaşa yöneltti.

"Bence doğru. Niye doğru biliyor musun? Kim dedi zamanında İmralı'ya gitmeyi, CHP değil miydi?" diyen yaşlı vatandaşa başka bir vatandaş tepki gösterdi.

YUMRUKLA SALDIRDI

Tepki gösteren ve "Yalan söyleme, CHP öyle bir şey demedi" diyen şahıs, röportaj veren vatandaşa yumruk attı ve akabinde de kavga çıktı.

Muhabir neye uğradığını şaşırken, kavgayı ise çevredekiler ayırdı.