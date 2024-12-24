İnan Kıraç 87 yaşında evlendi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, geçtiğimiz haziran ayında Bebek'te bir kadınla el ele görüntülenmişti.

O ismin uzun yıllar boyunca Koç Holding'in muhasebe direktörlüğü yapan Emine Alangoya olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeden aylar sonra 87 yaşındaki ünlü iş insanı yeniden evlendi.

GEÇTİĞİMİZ YAZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Kıraç, uzun süredir tanıdığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile gözlerden uzak, Büyükçekmece Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

EVLENMEK İÇİN RAPOR ALDI: 87 YAŞINDA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Öte yandan İnan Kıraç’ın bu evliliği, öncesi Emine Alagonya ile yakınlığı aile içinde tartışmalara neden olmuştu.

Kardeşi Can Kıraç, sosyal medya üzerinden ağabeyi Kıraç'ın yanında 60 yıldır çalışan Ayşe Kurt’un işten çıkarılmasını eleştirmişti.

Can Kıraç, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı:

"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak 'esef' ediyorum."