İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu'nda heyet karşısına çıkacak: Gitmezse polis zoruyla götürülecek

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Türkiye, sosyetenin ikinci baharını konuşuyor...

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya'yla geçtiğimiz yıl gizli bir nikahla dünyaevine girmişti.

Kıraç ve Alangoya evliliğinin ardından başlayan Adli Tıp Kurumu süreci devam ediyor.

Bilindiği üzere İpek Kıraç, 87 yaşındaki babasının evliliğinin ardından ilk olarak 'İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması'nı istedi.

Daha sonra ise İstanbul Anadolu Adliyesi 18'inci Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvurarak evliliğin iptalini talep etti.

KIZI DAVA AÇTI: MAHKEME İNAN KIRAÇ'IN HEYET ÖNÜNE ÇIKMASINA KARAR VERDİ

İpek Kıraç'ın evlilik öncesi alınan üniversite raporunun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu, 5 Şubat'ta İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi.

İnan Kıraç da aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih, 26 Şubat olarak belirlendi.

MAZERET SUNUP KATILMAMIŞTI: BU SEFER DE GİTMEZSE ZORLA GETİRİLECEK

İnan Kıraç'a gönderilen mahkeme tebligatında, iş adamının 26 Şubat'ta Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneye gitmediği takdirde bir dahaki sefere polisle zor kullanarak heyet karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Kıraç'ın muayeneye gitmediği takdirde Türk Medeni Kanunu'nun 420'nci maddesinin işleme sokulabileceği, fiili ehliyetini geçici olarak kaldırıp kendisine vasi atanabileceği de vurgulandı.