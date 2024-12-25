İnan Kıraç'ın evliliği aileyi karıştırdı: İpek Kıraç vasi atanması talebinde bulundu

Haber Merkezi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, geçtiğimiz günlerde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti.

87 yaşındaki Kıraç, uzun süredir tanıdığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile gözlerden uzak bir şekilde Büyükçekmece Evlendirme Dairesi'nde nikah yaptı.

Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

İNAN KIRAÇ'IN EVLİLİĞİ SONRASI KIZINDAN MAHKEMEYE BAŞVURU

Evlilik haberinin duyulmasının ardından gözler, İnan Kıraç'ın davalık olduğu kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı İpek Kıraç'a çevrildi.

Babasının evliliğini e-Devlet'ten öğrenen kızı İpek Kıraç'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kıraç, bugün İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğu açıkladı.

Kıraç, "Babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum. Bu benim için çok zor alınmış bir karardır." dedi.

EMİNE ALANGOYA'YI İŞARET ETTİ: BABAMA TUZAK KURDU

İpek Kıraç konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Babam İnan Kıraç’ın son yıllarda basına da sıkça yansıyan yanlış tercihleri ve davranışları sadece beni değil onu tanıyan ve seven herkesi şaşırtmış ve üzmüştür." ifadelerine yer verdi.

Babasıyla son yıllarda yaşadığı sorunlarla ilgili Emine Alangoya'yı işaret eden İpek Kıraç, İnan Kıraç'a Alangoya tarafından tuzak kurulduğunu belirtti.

"BÜTÜN BU ANLAMSIZ DAVA SÜREÇLERİNİN ARKASINDA O KİŞİ VAR"

"Yaklaşık iki senedir babamın açtığı acımasız ve haksız davalarla mücadele etmek zorunda kalmama ve bütün bu anlamsız dava süreçlerinin arkasında şimdi evlendiği bu kişinin olduğunu bilmeme rağmen, babama duyduğum sevgi ve aile birliğimizin hatırına babamın akıl sağlığını gündeme getirmeyi içime sindirememiştim" diyen İpek Kıraç, ayrıca şunları söyledi:

"Öncelikle ifade etmek isterim ki, bu benim için çok zor alınmış bir karardır. Beni henüz iki aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinen ve büyük bir sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum. Ancak gerek babamı koruma arzum gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.



Babam İnan Kıraç’ın son yıllarda basına da sıkça yansıyan yanlış tercihleri ve davranışları sadece beni değil onu tanıyan ve seven herkesi şaşırtmış ve üzmüştür. Başta anlamlandırmakta zorlandığımız ve babamın karakteriyle uyuşturamadığımız bu davranışların sıklığı ve boyutu giderek artmış olup neticede, özellikle son zamanlarda, yakın çevresindeki herkesin açıkça gözlemlediği bir şekilde “muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu” yaşadığı malum olmuştur.

"ANNEMİN VEFATI SONRASI BABAMI ACIMASIZCA İSTİSMAR VE İSTİLA ETTİLER"

Annem Suna Kıraç’ın 2020’de vefatı sonrası babamın hayatına giren bazı şahıslar, babamın akli melekelerinin zayıflamasını acımasızca istismar etmekte olup adeta babamın yaşamını tüm açılardan istila etmişlerdir. Özellikle babamı duygusal olarak suistimal eden bir şahıs, kendine ve yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla kurguladığı düzeni fark edecek, karşı gelecek ve babamın çıkarlarını koruyacak herkesi babamın iş ve özel hayatından tek tek uzaklaştırmıştır. Bilimsel tüm araştırmalar akıl sağlığı ve hafıza problemleri yaşayan insanların uzun süredir tanıyıp güvendiği kişilerle birlikte olmaya, rutinlerinin devamını sağlamaya ihtiyaç duyduğunu kanıtlamışken, bu şahıs bilerek ve kasıtlı olarak babamın uzun yıllardır en yakınında çalışan, sevdiği ve güvendiği insanların tümünü işten çıkarmak suretiyle babamı bütünüyle yalnızlaştırmış, onu korumasız ve sahipsiz kılmıştır. Babama şahsi cep telefonundan doğrudan ulaşmak dahi pek çok dostu ve ailesi için imkansız hale gelmiştir. Dolayısıyla babamın son birkaç yıldır bizleri üzen ve şaşırtan tüm davranışlarının ardında kendi öz iradesi değil hayatına bir anda giren bu şahısların kararları ve yönlendirmeleri olduğu artık çevresindeki herkesçe aşikârdır. Hatta öyle ki, babamın ağabeyi merhum Can Kıraç dahi, vefat etmeden kısa bir süre önce bu duruma isyan etmiştir.

"BABAM BU EVLİLİĞİN BİLİNCİNDE DEĞİL"

Aldığım son habere göre de, 87 yaşında ve malum sağlık durumunda olan babam 20 Aralık tarihinde aile ikametimiz ya da iş yerlerimizle hiçbir ilgisi olmayan Büyükçekmece’de yıldırım nikâhı ile evlenmiştir. Babamın sevgi ve iyi niyet temelli olmadığı aşikâr olan bu sözde evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorum.



Yaklaşık iki senedir babamın açtığı acımasız ve haksız davalarla mücadele etmek zorunda kalmama ve bütün bu anlamsız dava süreçlerinin arkasında şimdi evlendiği bu kişinin olduğunu bilmeme rağmen, babama duyduğum sevgi ve aile birliğimizin hatırına babamın akıl sağlığını gündeme getirmeyi içime sindirememiştim. Ancak 87 yaşındaki babamın içine düşürüldüğü bu son tuzak, artık gerekeni yapmam ve bu suistimale bir son vermem konusunda beni ikna eden nihai gelişme olmuştur.

"BEN DE BU HAYATI BABAMLA EL ELE GEÇİRMEYİ İSTERDİM"

Babama annemden kalan manevi ve maddi mirası korumak için elimden geleni yapacağımın, tüm hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim. Babamın hukuki koruma altına alınması da bu sürecin bir parçasıdır. Eminim ki annem de her türlü istismara, suistimale ve haksızlığa karşı ailemizi korumaya devam etmemi isterdi. Bundan sonra en doğru kararı muhakkak ki yüce Türk adaleti verecektir. Elbette ki bizi bir aile yapan annemin, babam ve benim için hayal ettiği hikâye bu değildi. Ve elbette ben de bu hayatı babamla karşı karşıya değil el ele geçirmeyi dilerdim. Keşke böyle olabilseydi."

EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Öte yandan İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'la davalık olmuştu.

İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddettiğini de açıklamıştı.

KARDEŞİ CAN KIRAÇ DA AĞIR ELEŞTİRİLER GETİRMİŞTİ

Son olarak İnan Kıraç’ın bu evliliği, öncesi Emine Alagonya ile yakınlığı aile içinde tartışmalara neden olmuştu.

Kardeşi Can Kıraç, sosyal medya üzerinden ağabeyi Kıraç'ın yanında 60 yıldır çalışan Ayşe Kurt’un işten çıkarılmasını eleştirmişti.

Can Kıraç, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı:

"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, 'karakter' göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak 'esef' ediyorum."