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AA

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, bu evliliğe dair itirazda bulundu.

Bunun üzerine İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu.

'AKLİ MELEKELERİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA DAİR' İNCELEME

İpek Kıraç, evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Mahkeme, bunun üzerine 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GİDEREK HEYET KARŞISINA ÇIKTI

5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç, mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

Bunun üzerine mahkeme, İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi.

Kıraç, avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na giderek heyet karşısına çıktı. Aracıyla kuruma gelen Kıraç, yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı.

VASİ TAYİN EDİLDİ

Kıraç ve avukatı, geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayenenin ardından Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, İnan Kıraç'a geçici vasi olarak atandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yaşanan son gelişmede ise, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü.

Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi üzerine duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.