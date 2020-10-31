İnci'nin enkaz altından kurtarılma anı

Enkaz altında hayat mücadelesi veren 16 yaşındaki İnci'nin, sağlık görevlisine 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın' dediği anlar kameraya yansıdı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

23 saat boyunca devam eden çalışmalar sonucu iyi haberler geliyor.

Rıza Bey Apartmanı'ndan yaralı olarak çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, ekipler tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

UMKE ekiplerinin enkaz altında olan İnci'ye moral vermek için gerçekleştirdikleri konuşmalara ait görüntüler de ortaya çıktı.

"ABLA ÇOK KORKUYORUM"

Hayatta kalma mücadelesi veren İnci'nin, yanına gelen görevliye, "Abla çok korkuyorum. Elimi tutar mısın" dediği anlar oldukça dikkat çekti.

Görevli ise İnci'yi sakinleştirerek, ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.

Enkaz altında kalan İnci: Abla çok korkuyorum