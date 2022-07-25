İncirler ihracata ayrılınca tezgahlarda fiyatlar yükseldi

Üretimde Türkiye'nin zirveyi tuttuğu incirde 100 milyon dolarlık ihracat hedefi ile ürünlerin bu yöne kayması iç piyasada tezgahlarda kilo fiyatını 100 liraya çıkardı.

Türkiye meyve-sebze tarımında bazı ürünler özelinde üretim ve ihracatta zirvede yer alıyor.

Bu durum ise bazı hasat sezonlarında iç piyasaya olumsuz yansıyor.

Bu kapsamda mevsimi gelen ve üretiminde Türkiye'nin zirvede olduğu incirde ihracat hazırlığı tezgahlarda fiyatları uçurdu.

Kilo fiyatı 100 lira

Bahçelerden toplanmaya başlanan sarı lop taze incir ihracatı 26 Temmuz'da, Bursa siyahı incirde ise 28 Temmuz'da başlayacak.

Üreticiler ürünlerini ihracata ayrınca etiketlerde kilo fiyatı 100 liraya çıktı.

"Bu fiyat bizi bozar!"

Türkiye'de üretilen ürünlerin ihracat için ayrılıp, iç piyasada fiyatların yükselmesi ise tepki çekti.

Gazeteci Fatih Selek de bu kapsamda sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, "Az önce çektim. İncir memleketinde incir mevsiminde incirin kilosu pazarda 100 TL. Üretimde dünya lideri olduğumuz ürüne bakıp geçiyoruz. İhracatta hedef 100 milyon $ diye açıklama yapmazlar mı, insan tuhaf oluyor. İngiliz’e, Rus’a, Alman’a afiyet olsun. Bu fiyat bizi bozar!" ifadelerini kullandı.

İhracatta hedef 100 milyon dolar

Diğer yandan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre geçen yıl 40 ülkeye ihraç edilen Bursa siyahında ilk sırada 27 milyon dolarla Almanya'nın yer aldığı, 39 ülkeye gönderilen sarı lop ihracatında ise Rusya'nın 3,1 milyon dolarla birinci sırada olduğunu vurgulandı.

Türkiye'nin geçen yıl taze incir ihracatından 70 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiğini kaydedilen açıklamada 2022 yılında taze incirde 100 milyon dolar ihracat hedeflendiği belirtildi.