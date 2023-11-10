İHA
İncirlik Hava Üssü'nden yükselen sesler tedirgin etti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığı'nın konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi.
Sesler nedeniyle üssün çevresinde ikamet eden vatandaşlar paniğe kapıldı.
Tatbikat olduğu ortaya çıktı
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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