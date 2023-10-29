İncirlik Üssü önünde Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in Müslümanlara zulmü devam ederken, bu zulme destek veren Batı ülkelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.
ABD'nin İsrail'e destek verdiğini açıklamasıyla birlikte Türkiye ile ABD ilişkilerin sonlandırılması, ülkemizdeki ABD üslerinin kapatılması tartışılıyor.
"İncirlik kapatılsın"
Gaziantep’te bir grup vatandaş, araçlarıyla konvoy yaparak Adana’daki İncirlik Üssü’ne geldi.
Araçlarından inen kalabalık, “Müslüman uyuma Filistin’e sahip çık", "İncirlik kapatılsın", "Dişe diş kana kan intikam intikam” sloganları attı.
İncirlik Üssü'ne yürüdüler
Ardından açıklamalarda bulunan grup İncirlik Üssü'ne yürümek istedi.
Çevik kuvvet polisi öfkeli kalabalığı izin vermezken, kısa süreli bir arbede yaşandı.
Arbededen sonra kalabalık açıklama yapıp dağıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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