İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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Seçimlerde istediği sonucu alamayan İyi Parti çözülmeyi sürdürüyor.

İyi Parti'de yerel seçimlere giden süreçte istifalar ardı ardına geliyor.

2019 yerel seçimlerinde Aydın İncirliova'dan belediye başkanı seçilen Aytekin Kaya, geçtiğimiz günlerde partisinden ayrıldığını açıklamıştı.

İstifa süreciyle ilgili zehir zemberek ifadeler kullanan Kaya şunları kaydetmişti:

Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun.