İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
ensonhaber.com

Seçimlerde istediği sonucu alamayan İyi Parti çözülmeyi sürdürüyor.

İyi Parti'de yerel seçimlere giden süreçte istifalar ardı ardına geliyor.

2019 yerel seçimlerinde İncirliova'dan başkanı seçilen Aytekin Kaya, geçtiğimiz günlerde partisinden ayrıldığını açıklamıştı.

"Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun"

İstifa süreciyle ilgili zehir zemberek ifadeler kullanan Kaya şunları kaydetmişti:

Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun.

Bugün ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

AK Parti'ye katıldı

İyi Parti'den istifa eden Kaya AK Parti'ye katıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Rozeti Cumhurbaşkanın Erdoğan taktı

Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı taktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı