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    İndirim geliyor! Temel ihtiyaç ürünleri nelerdir, hangi ürünlerin fiyatı düşecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranının düşürüldüğünü açıkladı. Peki hangi ürünlerin fiyatı düşecek? Temel ihtiyaç ürünleri neler, hangileridir? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 20:26
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    İndirim geliyor! Temel ihtiyaç ürünleri nelerdir, hangi ürünlerin fiyatı düşecek?

    Türkiye'nin son günlerdeki "hayat pahalılığı" gündemine çözümler sunulmaya devam ediliyor.

    Özellikle gıda, temizlik, yemek başta olmak üzere birçok sektördeki fiyat artışı küresel sorunların da etkisiyle ciddi bir artış yaşıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamıştı. Alım gücünün düşmemesi için alınan yeni kararlara bir yenisi daha eklendi.

    Erdoğan, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor.

    Peki temel ihtiyaç ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde indirim yapılacak? İşte konunun ayrıntıları...

    TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM

    "Sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Milletimizden bize güvenmelerini istiyoruz" diyen Erdoğan, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi uygulanacağını şu sözlerle açıkladı:

    "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz."

    Buna göre tuvalet kağıdı, peçete, sabun, çamaşır suyu, hijyenik ped, kolonya, dezenfektan, bebek bezi, ıslak mendil ve birçok üründe fiyatlar düşecek.

    İndirim geliyor! Temel ihtiyaç ürünleri nelerdir, hangi ürünlerin fiyatı düşecek? #1


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