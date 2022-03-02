İndirim kısa sürdü! Akaryakıta büyük zam geldi: İşte güncel fiyatlar...

Geçtiğimiz gün sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşanmış, benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmişti. Ancak bu indirimin ömrü kısa sürdü. EPGİS, akaryakıt fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.

Ukrayna ile Rusya arasında günlerdir devam eden savaş, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Haliyle bu durum da kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Geçtiğimiz günlerde, benzin ve motorin fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. Akaryakıt fiyatlarında yapılan son artışın yarısı oranında indirime gidilmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıta zam geldiğini duyurdu.

Akabinde ise sürücüler, konuya dair detayları araştırmaya koyuldu. Peki akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geldiğini duyurdu.

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre; 03 Mart 2022 tarihinden itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

BENZİN GÜNCEL LİTRE FİYATI

Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

MOTORİN GÜNCEL LİTRE FİYATI

Motorinde ise zam sonrası litre fiyatları İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye çıktı.