İndirim pompaya yansıdı! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları... Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zamlarla dalgalanmaya devam ederken, son pompa fiyatları gündeme geldi.

ensonhaber.com

Akaryakıt fiyatları vatandaşların gündeminden düşmüyor.

Sıkça değişime uğrayan tabelaya, brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik büyük oranda yansıyor.

Bu nedenle de brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim, gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 43,10 liradan satılıyor.

EPDK'dan yeni adım

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.