İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı

İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulamasının mart sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulamasıyla ilgili müjdeyi verdi.

Buna göre indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı.

İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı VİDEO

İNDİRİMLİ STOPAJ UYGULAMASI MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."