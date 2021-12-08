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İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulamasının mart sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 19:26
- Güncelleme : 08.12.2021 - 20:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimli stopaj uygulamasıyla ilgili müjdeyi verdi.
Buna göre indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı.
İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı VİDEO
İNDİRİMLİ STOPAJ UYGULAMASI MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık."