İndirimli ürünleri duyanlar izdihama sebep oldu

Başkent'te mağaza açılışı yapan bir dükkan ile Malatya'da maliyet fiyatına halı satışı yapan iş yeri, vatandaşların akınına uğradı.

Gaziantep'te bir fimaya ait halılar depoyu su basması sebebiyle Malatya'da maliyet fiyatına satışa sunuldu.

Ucuz halı haberini alan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti.

İzdiham oluştu

Mağaza önünde kuyruk oluşturan onlarca kişi halı almak için ezilme tehlikesi geçirdi. Alışveriş sonrası konuşan müşteriler izdihama rağmen halı aldıklarını ve memnun kaldıklarını söyledi.

Malatya’da ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu

Ankara'da mağaza açılışında da izdiham

Öte yandan benzer bir görüntü de Ankara'dan geldi.

İHA'nın haberine göre Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı.

Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar geceden sıra oluşturdu. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda vatandaşlar dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.

Başkent'te açılış yapan mağazada indirim izdihamı