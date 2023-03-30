İnegölspor'un 2 eski kalecisi şikeden tutuklandı İnegölspor’un, şikeye karıştığı iddiasıyla sözleşmelerini feshettiği kalecileri Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

DHA

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’un 10 Aralık 2022 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 eşitlikle biten Tarsus İdman Yurdu maçının ardından iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen’in İnegölspor aleyhine şikeye karıştıkları iddia edildi.

İnegölspor yönetimi iddialar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 20 Aralık 2022 tarihinde de Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini feshettiğini açıkladı.

5 maçta şike yapıldığı tespit edildi

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı araştırmada kaleci Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi.

Ekipler, Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen ile yasa dışı bahis oynatan Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Saim Serhat Sezer ve Serkan İ.’yi İstanbul’da gözaltına aldı.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Sercan Çobanoğlu, Emre Selen ile Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı ve Saim Serhat Sezer tutuklandı, Serkan İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegölspor'dan açıklama

İnegölspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, davanın takipçisi olunacağı belirtilerek şu ifadeleri kullandı: