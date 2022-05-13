İngiliz Büyükelçi Chilcott: Antalya ve Türkiye'de turist artışı olacak

Birleşik Krallık Büyükelçisi Chilcott, Antalya'da temaslarda bulundu. Chilcott, "Özellikle Antalya'yı bir milyonun üzerinde İngiliz turistin ziyaret edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yaz mevsimi için geri sayım başladı.

Turistler, güneşli tatilin keyfini yaşamak için rotalarını bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.

Geçen yılı 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar gelirle kapatan Türkiye, bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefliyor.

İngiliz Büyükelçi Antalya'da

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'ın görüşmesinde konu gündeme geldi.

Ziyareti sırasında Valilik Şeref Defterini imzalayan Chilcott, her yıl yaz sezonu öncesi belli bölgelerde bazı kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, bu bölgelere gelecek İngiliz vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapıp ülkelerine dönmeleri için görüştüklerini kaydetti.

"Hem Antalya'da hem de Türkiye'de İngiliz turistlerde artış olacak"

Son dönemlerde İngiltere'de yürütülen başarılı tanıtım çalışmalarıyla Türkiye turizmine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Chilcott, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar ve altyapı çalışmalarına baktığımızda olumlu sonuçlar var. Bu sene hem Antalya'da hem de Türkiye'de İngiliz turistlerde artış olacak. Özellikle Antalya'yı bir milyonun üzerinde İngiliz turistin ziyaret edeceğini öngörüyoruz."





İngilizlerin Türkiye'ye ilgisi arttı

Chilcott, İngilizlerin sadece yaz sezonu turizmi için değil, sağlık ve spor başta olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinde de Antalya ve Türkiye'ye karşı ilgisinin arttığına dikkati çekti.

İngiliz Büyükelçi, özellikle sağlık turizmi konusunda Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Büyükelçi Chilcott, Vali Yazıcı'ya koordinasyonu ve iş birliği için teşekkür etti.

"2019'u geçeceğini düşünüyoruz"

Vali Yazıcı da bu yıl Avrupalı turistlerde artış gözlendiğini belirtti. Bu yıl turizmde büyük beklenti içinde olduklarını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu yıl şehrimizi ziyaret eden turist sayısı bakımından 2019 yılını yakalayacağımızı ümit ediyoruz. Hatta 2019'u geçeceğini düşünüyoruz. Alman ve İngiliz vatandaşlarında bu sene yukarı yönlü bir ivme var. İnşallah bunun devamı da gelecek.

Antalya'da sezon öncesi tüm tedbirler alındı



Kentte sezona yönelik sağlıktan güvenliğe, ulaşımdan konaklamaya kadar her türlü tedbir alındı. Biz iddialıyız, hiçbir sorun yok. Sezona girerken de güvenliğimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Bu konuda çok titiziz. Misafirlerimizi kimsenin rahatsız etmesini istemiyoruz."

AA'nın haberine göre, Antalya'nın önemli bir turizm şehri olduğunu belirten Yazıcı, halkın da turizm ile yakından ilgilendiğini söyledi.

"Her yıl sıfıra yakın hatayla..."

Turizmin profesyonelce yapıldığını aktaran Yazıcı, "Her yıl sıfıra yakın hatayla milyonlarca turisti bu cennet Antalya'mızda ağırlayarak misafirlerimizin keyifli ve güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu stratejimiz inşallah böyle de devam edecek." ifadesini kullandı.

Turizmi 12 aya yayma çalışmaları

Sağlık turizmini çok önemsediklerini ve bu konuda yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yazıcı, turizmi alternatif alanlarla geliştirerek 12 aya yayma konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Antalya'ya 2019'da hava, deniz ve kara yoluyla gelen 15 milyon 644 bin 108 turist ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı bildirilmişti.