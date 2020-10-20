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    İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott'tan takipçilerine kebap sorusu

    İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott'tan takipçilerine kebap sorusu

    İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bilin bakalım neredeyim?" diye sordu. Büyükelçinin verdiği cevap ise takipçilerini şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 21:03
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    İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bugün Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

    Chilcott, Twitter hesabından paylaştığı kebap fotoğrafıyla takipçilerine "Bilin bakalım neredeyim?" diye sordu.

    İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ TAKİPÇİLERİNE SORDU, 'BİLİN BAKALIM NEREDEYİM?'

    Yaptığı ilk paylaşımın üstünden 4 saat geçmesinin ardından bir tweet daha atan Dominick Chilcott, "Cevabı bilen herkesi tebrik ederim, Isparta'da bir kebapçıdayım." açıklamasında bulundu.

    İngiliz büyükelçinin yaptığı paylaşımlara kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Isparta Kebabı'nın şu zamana dek pek de meşhur olmaması dikkatlerden kaçmadı.

    İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott tan takipçilerine kebap sorusu #1

    İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott tan takipçilerine kebap sorusu #2

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