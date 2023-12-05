İngiliz gazetesi yazdı: Türkiye'de emekli hayatı İngiltere'den 4 kat daha ucuz Mirror gazetesi, Türkiye'nin emekli hayatı için Avrupa'daki en ucuz ülke olduğunu belirtti. Ayrıca haberde Türkiye'de emekli olmanın aylık maliyetinin 422 pound (15 bin 400 TL) olduğu da yer aldı.

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İngiltere gazetesinin “emeklilik hayatı” başlığı altında yaptığı haber yeni bir gündem oluşturdu.

Mirror gazetesinin, "Emekli olmanın İngiltere’den 4 kat daha ucuz olduğu güneşle yıkanmış Avrupa ülkesi" başlıklı haberinin öznesi Türkiye.

"Emekli olmak için harika bir yer"

Söz konusu haberde, Türkiye’nin yalnızca zengin bir tarihle, lezzetli bir mutfakla ve doğal güzellikleri ile öne çıkmadığı vurgulanırken, aynı zamanda “emekli olmak için harika bir yer” olduğu belirtildi.

Türkiye'de emekli olma maliyeti

Gazete, bir gayrimenkul yatırımı firmasının verilerine atıfta bulunarak Türkiye’de emekli olmanın aylık maliyetinin 422 pound (yaklaşık 15 bin 400 TL) olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Mirror’a göre bu ucuzluğun büyük ölçüde İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki düşük emlak maliyetinden kaynaklandığı savunuluyor.

Türkiye, Avrupa’da emekli olunabilecek en ucuz ülke

Bir diğer yandan ise Türkiye’nin, Avrupa’da emekli olunabilecek en ucuz ülke olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Ayrıca İngiltere’de bir emeklinin, ayda 1652 pound (60 bin 288 TL) harcaması gerekmekte.

Mirror, İngiltere’de emekli maaşının mevcut durumda haftalık 203.85 pound yani yaklaşık olarak 7 bin 500 TL olduğunu aktardı.

"Türkiye'de her şey ucuz, araba almak pahalı"

Haberde ayrıca İstanbul’un, Türkiye'nin en pahalı şehri olduğuna da dikkat çekildi.

İstanbul’da 100 metrekarelik bir mülkün ortalama fiyatının 54 bin pound yani 1 milyon 970 TL olduğu belirtildi.

Emeklilik dönemlerini Türkiye’de geçirmek isteyenlerin ülkeyi yadırgamayacağı, çünkü pandemi sonrasında İngiltere’den 2,5 milyon turistin ziyarete gittiği belirtildi.

Haberde, Türkiye’ye taşınan İngilizlerin de yorumlarına yer verildi.

Buna kapsamda kişiler, Türkiye’de hemen her şeyin daha ucuz olduğunu ancak araba almanın çok pahalı olduğunu belirtti.