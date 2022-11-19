İngiliz medyası Türkiye'nin sağlık turizmindeki yükselişine dikkat çekti

Daily Mail gazetesi Türkiye'nin dünyanın estetik başkenti olduğunu vurguladığı haberinde, İngiltere ve Türkiye'deki estetik operasyonların fiyatlarını karşılaştırdı.

Türkiye son dönemde sağlık turizminde dünyanın en önemki ülkelerinden biri haline geldi.

Başta saç ekimi için Arap dünyası ve Batı'dan gelenlerin yoğunluğu ülke içinde mizahi açıdan bile gündem olurken bunlara ek olarak diş tedavisi ve estetik operasyonların adresi de Türkiye oldu.

Uçak ve konaklama dahil paketler

Bu kapsamda döviz kuru ile acente ve özel kliniklerin hastalarına sundukları uçak ve konaklama dahil paketler de etkili oluyor.

Türkiye'nin sağlık turizmindeki bu yükselişi dış basında geniş yer tutuyor.

İngiliz Daily Mail fiyatları karşılaştırdı

Konuyu haberleştiren İngiliz Daily Mail gazetesi, Türkiye'deki fiyatları da İngiltere ile kıyasladı.

Türkiye'de meme büyütme ve küçültme ameliyatları, yüz dolgusu ve burun estetiği gibi popüler operasyonların İngiltere'deki özel kliniklere göre çok daha ucuz olduğu kaydedilen haberde, birçok İngiliz'in estetik için Türkiye'yi seçmesinin çok doğal olduğu belirtildi.

Ayrıca Türkiye'deki paketlerin otelde konaklama, yemekler, masaj ve VIP ulaşım gibi ekstra hizmetleri de kapsadığına dikkat çekildi.

İstanbul dünyanın estetik başkenti

İstanbul'un dünyanın estetik başkentine dönüştüğü yorumunu yapılan haberde fiyatlarda karşılaştırıldı.

Türkiye'de meme büyütme ameliyatının en fazla 3 bin sterline (66 bin TL), yani İngiltere'dekinin neredeyse yarı fiyatına mal olduğu ifade edildi.

Fiyatlar arasında ciddi farka dikkat çekildi

Habere göre burun ameliyatı İngiltere'de 6 bin sterlinin üzerinde yapılırken Türkiye'de 2 bin 500 sterine mal oluyor.

Vücuttan yağ alma operasyonu olarak bilinen Liposuction'ın İngiltere'de maliyetinin 4 bin 800 sterlin olduğu belirtilen haberde Türkiye fiyatı ise bin 600 sterlin olarak belirtiliyor.

Uzman görüşlerine yer verildi: Tatil gibi sunulmamalı

Gazetede ayrıca uznam görüşlere de yer verilirken İngiltere Plastik Cerrahlar Birliği'nin estetik ameliyatların tatil gibi sunulmasının “hatalı ve yanıltıcı” olduğu açıklaması da aktarıldı.

Bu operasyonların çok ciddi olarak ele alınması gereken, riskli olabilecek işlemler olduğu yorumu yapılırken komplikasyonlara karşı da uyarı yapıldı.