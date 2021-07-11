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İngiliz milyarder Richard Branson, uzay yolculuğuna çıkıyor

İngiliz milyarder Richard Branson, uzay yolculuğuna çıkıyor

İngiliz işadamı Sir Richard Branson üç diğer yolcuyla birlikte uzayın başladığı sınır olan 100 kilometre yüksekliğe çıkacağı yolculuğa bugün başlıyor.