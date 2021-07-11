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- İngiliz milyarder Richard Branson, uzay yolculuğuna çıkıyor
İngiliz milyarder Richard Branson, uzay yolculuğuna çıkıyor
İngiliz işadamı Sir Richard Branson üç diğer yolcuyla birlikte uzayın başladığı sınır olan 100 kilometre yüksekliğe çıkacağı yolculuğa bugün başlıyor.
- AA
- 11.07.2021 - 17:48
- Güncelleme : 11.07.2021 - 17:57
Virgin Galactic şirketinin kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson, bugün uzay sınırına çıkıyor.
ABD'nin New Mexico eyaletinden bugün fırlatılması planlanan roket uçakta, 71 yaşındaki İngiliz milyardere 2’si pilot 5 kişilik mürettebat eşlik edecek.
5 KİŞİLİK EKİBİYLE BİRLİKTE ÇIKACAK
Çift gövdeli dev roket uçak, 5 kişilik ekibi, uzay sınırının ötesi olarak bilinen 81 kilometre yüksekliğe çıkaracak.
Branson ve ekibi birkaç dakika bu irtifada dolaştıktan sonra yeryüzüne dönmeyi planlıyor.
İngiliz milyarder Richard Branson, uzay yolculuğuna çıkıyor VİDEO
90 DAKİKA SÜRMESİ BEKLENİYOR
Tam mürettebatlı ilk test uçuşunun 90 dakika sürmesi bekleniyor.
Kalkış öncesi Elon Musk, arkadaşı Richard Branson’ı ziyaret edip başarı diledi.