İngiliz ve Norveçli bilim insanları: Koronavirüs Çin’deki laboratuvarda üretildi

İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü.

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un sonlarında ortaya çıkan ölümcül virüs koronanın, Çin'de bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü.

İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Çinli bilim adamlarının koronavirüsü laboratuvarda oluşturdukları ve ardından virüsü yarasalarda gelişmiş gibi göstermek amacıyla 'tersine mühendislik' teknikleriyle gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.

‘VERİLER KASITLI OLARAK YOK EDİLDİ’

Dalgleish ve Sorensen’in araştırmasında, koronavirüsün Çinli bilim adamlarının Wuhan'daki bir proje üzerinde çalışırken ortaya çıkmış olabileceğini ifade edilirken, aynı zamanda Çin'in "verileri kasıtlı olarak yok ettiğini, gizlediğini veya değiştirdiğini" öne sürüldü.

Ayrıca araştırmada, Çin'de virüs hakkında açıklama yapan insanların susturulduğuna yönelik iddialara da yer verildi.

"ÖZGÜN İZLERE" RASTLANDI

Dalgleish ve Sorensen, yaklaşık bir yıl önce aşı geliştirmeye çalışırken, virüsün üzerinde değişiklik yapılması halinde oluşabilecek "özgün izlere" rastladıklarını belirterek, ancak virüsün yarasadan oluştuğu bilgisi nedeniyle bilimsel dergiler tarafından araştırmalarının yayımlanmadığını ifade etti.

Dalgleish ve Sorensen tarafından yapılan yeni çalışmanın ise "Quarterly review of Biophysis Discovery" dergisinde yayımlanacağı belirtildi.

DSÖ, VİRÜSÜN YARASALARDA OLUŞTUĞU ÜZERİNDE DURMUŞTU

Çin, ABD'yi koronavirüs salgınını siyasallaştırmakla suçlayarak, uluslararası uzmanların "Çin'in açık ve şeffaf tavrını övdüğünü" ifade etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian perşembe günü yaptığı bir açıklamada, "ABD'deki bazı insanlar gerçekleri ve bilimi tamamen görmezden geliyor." demişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsü araştırmak üzere Wuhan kentine gönderdiği bilim adamlarından oluşan bir heyet, virüsün "muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığını ve bir laboratuvar sızıntısının olası olmadığını" ifade etmişti.

ABD ARAŞTIRMALARI DEVAM ETTİRİYOR

Bu haftanın başlarında ise ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat kuruluşlarına talimat vererek koronavirüsün kökeninin araştırılması ve raporun 90 gün içinde hazırlanmasını istemişti.

Biden aynı zamanda virüsün Çin'de bir laboratuvar kazası olarak geliştiği ihtimalinin de değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD ayrıca, Çin'i salgının kökenlerine ilişkin uluslararası araştırmalarla iş birliği yapmaya çağırmıştı.