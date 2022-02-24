Euro
15.95
1.89%
Dolar
14.16
2.48%
Altın
882.79
4.05%
Borsa
2016
0.00%
Bitcoin
503.000
-4.80%
BTXN Coin
38.98
-1.86%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

    Ukrayna'nın direnebilmesini umduklarını söyleyen Boris Johnson ile Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya desteği dile getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

    Tüm dünya, gözünü savaşın başladığı Ukrayna'ya çevirdi.

    Rusya birçok noktadan Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılar düzenlerken, savaş uçaklarıyla ülkenin semalarında ilerlemeye devam ediyor.

    Bu süreçte birçok ülke, Ukrayna'ya karşı olan desteklerini açıklamak için telefon trafiğine girdi.

    İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

    İngiltere de Ukrayna ile konuşarak Birleşik Krallık'ın desteğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın askeri harekatı üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    "UKRAYNA VE HALKI, BU KARANLIK DÖNEMDE AKLIMIZDA"

    Downing Street'ten yapılan açıklamada, "Başbakan, Ukrayna'nın direnebilmesini umduğunu ve Ukrayna ve halkının bu karanlık dönemde Birleşik Krallık'taki herkesin aklında olduğunu söyledi" denildi.

    Açıklamada, Batı'nın gelişen durum karşısında 'seyirci kalmayacağı' ifade edildi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Zelenskiy ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    İki uluslararası gözetim şirketine ceza verildi
    Ekonomi

    İki uluslararası gözetim şirketine ceza verildi

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Jahovic'ten hakeme tepki: Galatasaray'ı kurtarma operasyonu
    Futbol

    Jahovic'ten hakeme tepki: Galatasaray'ı kurtarma operasyonu

    Görüş Bildir