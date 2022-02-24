İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna'nın direnebilmesini umduklarını söyleyen Boris Johnson ile Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya desteği dile getirildi.

Tüm dünya, gözünü savaşın başladığı Ukrayna'ya çevirdi.

Rusya birçok noktadan Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılar düzenlerken, savaş uçaklarıyla ülkenin semalarında ilerlemeye devam ediyor.

Bu süreçte birçok ülke, Ukrayna'ya karşı olan desteklerini açıklamak için telefon trafiğine girdi.

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

İngiltere de Ukrayna ile konuşarak Birleşik Krallık'ın desteğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın askeri harekatı üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"UKRAYNA VE HALKI, BU KARANLIK DÖNEMDE AKLIMIZDA"

Downing Street'ten yapılan açıklamada, "Başbakan, Ukrayna'nın direnebilmesini umduğunu ve Ukrayna ve halkının bu karanlık dönemde Birleşik Krallık'taki herkesin aklında olduğunu söyledi" denildi.

Açıklamada, Batı'nın gelişen durum karşısında 'seyirci kalmayacağı' ifade edildi.