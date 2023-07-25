İngiltere Başbakanı'ndan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere ile Türkiye, yakın çalışıyor...

AA

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk geminin geçen sene hareket etti.

3 kez uzatılan anlaşma süresince Ukrayna'dan ayrılan tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

17 Temmuz'da askıya alındı

Ve Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 17 Temmuz'da askıya aldı…

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu” diyerek anlaşma açık kapı bırakırken, ayrı bir açıklamada ise Rusya'nın istediği şartların oluşması durumunda anlaşmanın tekrar sağlanacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı: Türkiye ile yakın çalışıyoruz

Bir yeni duyuru yapan Kremlin, “Sona eren Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmek şu an için imkansız” ifadelerini kullandı.

Aynı dakikalarda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını söyledi.

Yeniden anlaşma için kesinleşen bir tarih henüz yok…