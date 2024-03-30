İngiltere Buckingham Sarayı’nın önünde elektrikli bisiklet patladı Başkent Londra'da bulunan Buckingham Sarayı’nın önünden geçen bir elektrikli bisiklet, bomba gibi patladı.

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İHA

İngiltere'de korku dolu anlar..

Başkent Londra’da elektrikli bisiklet patladı.

Buckingham Sarayı’nın önünde park halindeyken yaşanan olayda bisiklet alev alırken, patlamanın etkisiyle bisiklete ait parçalar çevreye saçıldı.

Alevler kontrol altına alındı

Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak alevleri kontrol altına aldı.

Nedeni bilinmiyor

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralanan olup olmadığı da bilinmiyor..

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)