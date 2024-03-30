İHA
İngiltere'de korku dolu anlar..
Başkent Londra’da elektrikli bisiklet patladı.
Buckingham Sarayı’nın önünde park halindeyken yaşanan olayda bisiklet alev alırken, patlamanın etkisiyle bisiklete ait parçalar çevreye saçıldı.
Alevler kontrol altına alındı
Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak alevleri kontrol altına aldı.
Nedeni bilinmiyor
Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralanan olup olmadığı da bilinmiyor..Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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