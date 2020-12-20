Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
184.826
1.11%
EXEN Coin
11.88
0.16%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C
    İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı

    İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar askıya alındı

    Fahrettin Koca, "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu.
    • AA
    • 20.12.2020 - 23:21
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 23:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğramış virüsün ortaya çıkmasıyla açıklamada bulundu.

    Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye  uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

    "TEDBİREN UÇUŞLARA GEÇİCİ DURDURMA KARARI ALINMIŞTIR"

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir