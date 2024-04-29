İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas'a ateşkes teklifi sunulduğunu belirtti İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Hamas'a 40 günlük ateşkes teklifinin sunulduğunu belirtirken cömert olduğunu düşündüğü teklifi kabul etmelerini umduğunu söyledi.

İHA

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, önemli isimler ağırlanıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıkladı.

Savaşa dair değerlendirmelerde bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

40 günlük ateşkes teklifi sunuldu

Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini belirterek, bunun "cömert" bir teklif olduğunu söyledi.

"Umarım Hamas önlerindeki teklifi kabul eder"

Cameron, "Hamas'ın önündeki mevcut teklif potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içeriyor. Umarım Hamas önlerindeki teklifi kabul eder." ifadelerini kullanarak, tüm esirler serbest bırakılmadan savaşın sona ermeyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)