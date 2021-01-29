İngiltere ile gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşması TBMM'de kabul edildi

İngiltere'nin Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İngiltere'nin Brexit kararı sonrasında Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

4 KANUN TEKLİFİ DE ELE ALINDI

Genel Kurulda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticari ilişkilerin sürmesi için imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da içeren kanun teklifi ile Filistin, Arnavutluk ve EFTA devletleriyle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair 4 kanun teklifi ele alındı.

"STA İNGİLTERE İLE TİCARETİN GELİŞMESİNİN GARANTİSİ OLACAK"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) İngiltere ile ticaretin gelişmesinin garantisi olacağını belirtti.

Güneş, İngiltere'nin 19 yıldır dış ticarette fazla verilen bir ülke olduğunu da vurgulayarak, "Ülkemizin yurt dışı yatırımlarının yaklaşık yüzde 10'u İngiltere'de bulunmaktadır.

Türk menşeli 56 firmamız da İngiltere'de faaliyet göstermektedir. İngiltere ise yaklaşık 12 milyar dolara varan yatırımlarıyla Türkiye'ye en fazla doğrudan yabancı yatırımda bulunan üçüncü ülke konumundadır." diye konuştu.

