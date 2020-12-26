İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, ulusa seslendi

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, Hristiyan aleminin kutladığı Noel’de geleneksel konuşmasında ulusa seslendi. Kraliçe Elizabeth konuşmasında “Yalnız değilsiniz” dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Noel gününü de kapsayan haftayı, bu yıl ailesiyle birlikte değil, eşi Prens Philip ile baş başa geçiriyor.

Kalabalığa karışmamak için kilisedeki Noel ayinine de katılmayan Kraliçe, geleneği bozmadı ve Neol için ulusa sesleniş konuşması yaptı.

“BİRÇOK YÖNDEN YAKINLAŞTIK”

İngiltere Kraliçesi, zor dönemlerden geçildiğini hatırlatarak, “İnsanları zorunlu olarak ayrı tutan bir yıl, birçok yönden bizi yakınlaştırdı.” dedi.

Bu dönemde yapılan fedakarlıklar, yardım ve dayanışma ruhundan övgüyle bahseden Kraliçe Elizabeth, şöyle devam etti:

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

“Bazıları sevdiklerinin kaybının yasını tutuyor, Noel için gerçekten tek istedikleri basit bir kucaklamak ya da bir el sıkışmak iken bazıları ise güvenlik için mesafeli durduğu arkadaşlarını ve aile üyelerini özlüyor. Onların arasındaysanız, yalnız değilsiniz.”