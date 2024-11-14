İngiltere Savunma Bakanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey Türkiye'ye geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşlik ettiği Bakan Healey, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gerçekleşen ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"ŞEHİTLERİMİZİN ANI DEFTERİNİ İMZALADI"
Görgün'ün hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İngiltere Savunma Bakanı Sayın John Healey Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ımızı ziyaret etti.
Sayın Bakan TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı.
Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.
YERLİ VE MİLLİ UÇAKLARI İNCELEDİ
Ziyaret vesilesiyle TUSAŞ'ımızın savunma sanayii alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakana milli muharip uçağımız KAAN'ımızı, jet eğitim uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKAIII'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Bakana teşekkür ediyoruz.
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