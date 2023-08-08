İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm barınak gemisine yerleştirilmesi planlanan göçmenler Portland Limanı'nda demirli gemiye getirilmeye başlandı. Bibby Stockholm'e, 18 ay içinde 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek düzensiz göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor.

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AA

Orta Doğu'da başlayan iç savaşlar ve Afrika'daki hayat şartları nedeniyle milyonlarca insan daha iyi şartlarda yaşamak için göç ediyor.

Hal böyle olunca Batılı ülkeler de göçü engellemek için çeşitli yollara başvuruyor.

Son olarak İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

İngiltere'den göçmen kararı: Gemiye yerleştiriliyorlar

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi beklenirken 2 binden fazla düzensiz göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlandı.

İnsan hakları örgütleri 'cezaevi gemisi' olarak tanımlıyor

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini verdi.

Alınan kararın ardından İngiltere'deki düzensiz göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan göçmenlerin ilk grubu, bugün itibariyle Portland Limanı'na getirilmeye başlandı.

İlk etapta 15 göçmen getirildi

Limana 18 Temmuz'da getirilen ve göçmenlerin taşınması iki kere ertelenen gemiye ilk etapta 50 göçmen getirilmesi planlanırken bugün 15 göçmenin otobüslerle getirildiği görüldü.

Bibby Stockholm'e, 18 ay içinde 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek düzensiz göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor.