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    İngiltere, Türkiye'deki başıboş köpekler için uyarı yayınladı

    İngiltere, Türkiye'deki başıboş köpekler için uyarı yayınladı

    Hükümetin resmi internet sayfası, sokak köpekleri için uyarıda bulundu. Bilgilendirme yazısında, "Başıboş köpeklere yaklaşmayın" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:05
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    Türkiye'de sokak köpeklerinin insanlara saldırdığına dair haberler, son dönemde artış gösteriyor.

    Vatandaşlar, söz konusu hayvanların sokaklardan toplanması konusunda yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

    Böyle bir dönemde İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'de köpeklere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

    Yaklaşan yaz mevsimi öncesi yapılan uyarı, İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinin "Yurt dışı seyahat tavsiyesi: Türkiye" bölümünde yer aldı.

    "Saldırgan olabiliyorlar"

    Bilgilendirme yazısında, Türkiye'deki çoğu kasaba ve şehirde başıboş köpeklerin varlığından bahsedildi.

    Aynı yazıda, "Yerel yetkililer sayıları kontrol altına alma için harekete geçiyor, ancak sürüler parklarda ve boş arazilerde toplanarak saldırgan olabiliyor." denildi.

    "Başıboş köpeklere yaklaşmayın"

    "Kendinize dikkat edin, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmayın." uyarısına da yer verilerek, ısırılma durumunda Türk sağlık yetkililerinden tıbbi yardım alınması gerektiği hatırlatıldı.

    Bu arada İngiliz turistler, yaz sezonunda daha çok Türkiye'nin güney sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.

    İngiltere, Türkiye deki başıboş köpekler için uyarı yayınladı #1

    İngiltere, Türkiye deki başıboş köpekler için uyarı yayınladı #2


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