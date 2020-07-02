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    İngiltere, Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor

    İngiltere, koronavirüs kapsamında güvenli olarak belirlediği ve Türkiye’yi de kapsayan 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırmaya karar verdi.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 16:22
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    İngiltere, Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor #1

    İngiltere koronavirüs nedeniyle getirdiği uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

    Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceği sinyalini veren yetkililer, virüs kapsamında güvenli olarak listelediği ve içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.

    KARAR YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

    İngiliz medyası, bahsi geçen kararın yakın zamanda duyurulmasının beklendiğini bildirdi.

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