İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamasını kaldırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere’nin başkenti Londra'da İngiltere temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

“İngiltere tarafıyla uzun zamandır devam eden bazı münasebetlerimiz vardı. Bazı konuları masaya yatırdık. Genel anlamda görüşmeler olumlu” diyen Demir, sanayi ve ticaret bakanlıkları yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını, en çok teknik konuların üzerinde durulduğunu aktardı.

Türkiye’ye yönelik kısıtlama kalktı

Türkiye’ye yönelik sanayi savunma kısıtlamasının kaldırıldığını dile getiren Demir, “İki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin daha da ileriye taşınması anlamında adımlar atıldı. Özellikle Türkiye’ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını ve onların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi. Adımlar atılması müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin önemini, İngiltere tarafının bu ruha uygun davranması konusunda ne kadar pozitif bir gündem oluşabileceğini gördük.” dedi.

Demir: Savunma sanayi ürünlerinde İngiltere’nin ihracat kısıtlamaları kalktı VİDEO

Üçüncü ülkelerde yapılacak iş birlikleri

AA'ya konuşan Demir, “Aslında pozitif gündeme yoğunlaşmak hem ikili ilişkiler hem de müttefik ilişkiler arasında çok faydalı bir atmosfer oluşturuyor. Ticaret hacmini özellikle savunma sanayi alanındaki ilişkilerimiz bazında hem teknik iş birliği hem ticaret olarak karşılıklı iş birliğinin getireceği sinerjiyi konuşmak da önemli. Sadece ikili ilişkiler değil üçüncü ülkelerde yapılacak bazı faaliyetler ve savunma sanayi faaliyetlerinde nasıl iş birliği yapılabileceği de diğer bir konuydu.

“Türkiye’nin rolüne vurgu yapıldı”

Orada da çok olumlu bir yaklaşım gördük. Yaklaşımların devam edeceğini umuyoruz. Son günlerdeki gelişmelerle beraber müttefiklik ruhu içerisinde hareket etmenin genel olarak olumlu etkilerini ve bundan sonra yapılacak her türlü ilişkide bu minval üzerinden devam etmek olumlu olacaktır. İngiltere’de de bu iradeyi ve kararlılığı görmek ve Türkiye’nin rolüne vurgu yaptıklarını görmek de güzel bir şey.” diye konuştu.