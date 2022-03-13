İngiltere, Ukrayna'nın kuşatıldığı alanları güncel haritayla yayınladı

Ukrayna'da saldırı altında olan yerlerin güncel durumunu yayınlayan Birleşik Krallık, Rus birliklerin ilerlediği alanları harita üzerinden gösterdi.

Ukrayna'nın Rus saldırısına uğramasının ardından girdiği savaş, 18'inci gününde de devam ediyor.

Büyük kentlere yapılan bombardımanlar sürerken, Ukrayna'nın güvenlik güçleri ve sivil halkı da direnişe ara vermiyor.

Rus birliklerin Ukrayna'da ilerleyişi ise belirli bir stratejide devam ediyor.

İNGİLTERE, GÜNCEL HARİTAYI PAYLAŞTI

Birleşik Krallık, Rus birliklerin ilerleme kaydettiği Ukrayna'daki durumu, bir harita üzerinden aktardı.

Birleşik Krallık'ın Savunma Bakanlığı'nın resmi haber kanalından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki Rus birliklerinin hareket alanı güncel olarak gösterildi.

SALDIRILAR KİEV'DE YOĞUNLAŞIYOR

Haritada nükleer santraller işaretlenirken, Rusların hangi noktalardan hangi şehirleri vurduğu oklarla çizildi.

Haritadaki sınır hattında saldırı yoğunluğu olduğu ve saldırıların çoğunlukla Kiev'e düzenlendiği gözler önüne serildi.