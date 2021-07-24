Artan vaka sayıları sonrası salgına yönelik tedbirlerin geri gelmesiyle İngiliz ve Fransızlar sokaklara indi. Göstericiler hükümetlerin aldığı kararları protesto etti.

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği İngiltere ve Fransa'da halk sokaklara indi.

Salgının artışıyla birlikte alınan yeni tedbirlerin protesto edildiği İngiltere ve Fransa'da, eski günlere geri dönüş çağrıları yapıldı.

İNGİLTERE VE FRANSA'DA 'KISITLAMA' PROTESTOLARI

Zorunlu aşılamaya karşı yürüdüklerini de belirten iki ülkedeki göstericiler, hükümetlere uyarıda bulundu.

Göstericilerin neredeyse hepsinin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralını önemseyen olmadı.

İngiltere ve Fransa'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

BİR GÜNDE FRANSA'DA 21 BİN, İNGİLTERE'DE İSE 36 BİN YENİ VAKA

Öte yandan Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 kişide koronavirüs tespit edilirken, İngiltere'de ise bir günde 36 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı.