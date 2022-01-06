İngiltere'de ailesinin eş bulmasını istemedi, billboarda ilan verdi

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Muhammed Malik, ailesinin bulacağı biriyle evlenmek yerine kendi istediği biriyle evlenmek istediğini söyleyerek çok sayıda billboarda ilan verdi.

Pakistan asıllı 29 yaşındaki Muhammed Malik, İngiltere'nin başkenti Londra ve Birmingham şehrinde yayınladığı ilanların üzerine gülümseyen bir fotoğrafının yanı sıra, "Beni görücü usülü evlilikten kurtarın" mesajını yerleştirdi.

Görücü usulü evlilik konseptine karşı olmadığını ancak evleneceği kişiyi önce bulmak için önce kendi başına çabalamak istediğini söyleyen Malik, bunun için internet sayfası da kurdu.

ÖNCE İLAN VERDİ, SONRA SİTE KURDU

"findmalikawife.com" (Malik'e bir eş bul) sayfasında Malik, kendisini tanıtmak için genel bilgilerin yanı sıra, nasıl biriyle evlenmek istediğini ve neden bu afiş yoluna gittiğini anlatıyor.

İnternet sitesinin bir kısmında ise "Benim için doğru kişi olduğunu mu düşünüyorsun? Buraya yaz ve bana kendinden bahset" ifadelerine yer verilerek, Malik ile evlenme niyetinde olabilecek kadınların iletişim kurmasına imkan tanıyacak bir alan tanımlanıyor.

YÜZLERCE MESAJ ALDI

Bir bankada çalışan Malik, reklam afişlerini billboardlara astığı Cumartesi gününden bu yana yüzlerce mesaj aldığını ve çok sayıda kadının ilanlara ilgi gösterdiğini belirtti. "Henüz bakacak vaktim olmadı. Bunun için zaman ayırmam gerekecek. Bu kısmı düşünememiştim" diyen Malik, daha önce kendisi için doğru kişiyi bulma amacıyla denediği metodlardan da bahsetti.

"Ben Pakistanlı bir Desi'yim. Dolayısıyla bu konuda ilk başvurmamız gerektiği söylenen yöntem, teyzelerin gücüdür" diyen Malik, bu yöntemin işe yaramadığını kaydetti.

14 OCAK'A KADAR KALACAK

Daha sonra çeşitli flört uygulamalarını deneyen, hatta birkaç buluşmaya giden Malik, bu deneyimlerin de kendisini "çok garip" hissettirdiğini söyledi.

14 Ocak tarihine kadar billboardlarda kalmaya devam edecek olan ilanlar konusunda ailesinden de destek alan Malik, yine de annesini ikna etmek için biraz çaba göstermek zorunda kaldığını itiraf etti.

Malik, kendisi için ideal partnerin herhangi bir etnisiteden olabileceğini ancak Müslüman olması gerektiğini de ekledi.