Aşı karşıtı İngiliz grup askeri eğitim alıyor

İngiltere'de Alfa Erkekler Topluluğu adlı aşı karşıtı bir grup eski bir askerden eğitim alıyor. Grup aşı merkezlerini ve kamu kurumlarını tehdit ediyor.

Avrupa'daki aşı karşıtı hareket İngiltere'de boyut değiştirdi.

Birçok Avrupa ülkesinde şiddetli protestolara neden olan koronavirüs aşısı karşıtlığı, İngiltere'de Alpha Men Assemble (Alfa Erkekler Topluluğu) adında bir topluluğa evrildi.

ASKERİ EĞİTİM ALIYORLAR

Aşı karşıtı grup askeri eğtim almaya başladı. Kendine Alpha Men Assemble diyen grup aynı zamanda kamu kuruluşlarını tehdit etmeye başladı.

100 KİŞİLİK GRUP EĞİTİM YAPIYOR

Gazetenin bir muhabirinin, çoğunlukla orta yaşlı ve beyaz erkeklerden oluşan gruba 'sızmasıyla' elde edilen ve gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, yaklaşık 100 kişiden oluşan gruba eski asker Danny Glass tarafından Londra'ya 230 kilometre mesafedeki Stafford'da bir parkta eğitim verildiği görüldü.

Gönüllülere, 'profesyonel olarak' hazırlanmak için eğitimde askeri yürüyüş ve dövüş sporları öğretildi.

BASINA VE POLİSE UYARI

Parktaki eğitim öncesi gönderilen mesajlarla "Ne söylediğinize ve kime söylediğinize dikkat edin." ifadesi kullanılarak, basına ve polise karşı uyarıda bulunuldu.

POLİSİ TEHDİT ETTİLER

Eğitim başında parkın girişinde bir polis aracı görüldü.

Bu sırada grup, yaptıklarının yasal ve şiddet içermediğini göstermek için özel çaba harcadı ancak polisin ayrılmasının ardından askeri kamuflaj giymiş eski asker Glass, yaptığı konuşmada, önce mümkün olduğunca diğer kişileri hedef alacaklarını, ardından da bunu polise kadar vardıracaklarını belirtti.

Bir grup üyesi de yeminlerinin gereğini yerine getirmedikleri için polisleri gözaltına alarak durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

GRUPTA KADIN ÜYELER DE VAR

Grubun ismi Alfa Erkekler olsa da kadın üyeleri de var.

Bunlar arasında yer alan bir kadın, "Aşı merkezlerini, okulları, okul müdürlerini, kolejleri, belediye başkanlarını, polisi, halk sağlığı yöneticilerini hedef almalıyız. Hiçbirimiz bu lanet aşıyı olmayacağız, ailelerimiz de olmayacak." dedi. Kadının, 'hedef alma' ifadesiyle neyi kastettiği belirtilmedi.