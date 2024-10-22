İngiltere'de babasının sevgilisinin müstehcen fotoğraflarını eskort sitelerine yükledi: 3 yıl hapis verildi

Haber Merkezi

İngiltere'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

24 yaşındaki Eleanor Brown, babasının sevgilisinin müstehcen fotoğraflarını ele geçirerek eskort sitelerine yükledi.

Genç kadın daha sonra tutuklandı.

BABASININ BİRLİKTE OLDUĞU KADININ FOTOĞRAFLARINI MÜSTEHCEN SİTELERE YÜKLEDİ

Çıplak fotoğraflarını internette yayınlayarak babasının eski sevgilisinden intikam aldığını ifade eden kadının, "Babam, annemi o kadınla aldatmıştı. Çocukluğumdan beri ona karşı derin bir kin besliyordum." diye konuştu.

Genç kadının, ele geçirdiği müstehcen fotoğraflarla bir eskortluk ve seks hizmetleri web sitesinde sahte bir profil oluşturduğu belirlendi.

ARAMA BOMBARDIMANINA TUTULDULAR

The Guardian'ın haberine göre fotoğrafları yayınlanan kadının şu anda başka biriyle evli olduğu da belirtildi.

Eskort sitesindeki paylaşımda, kadının şu anki eşinin cep telefonu numarasının da yer aldığı ve paylaşımın yayınlanmasının ardından eşinin mesaj ve arama bombardımanına tutulduğu ifade edildi.

"ANNEME YAŞATTIKLARINI UNUTMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Suçlamaları kabul eden ve "Anneme yaşattıklarını unutmasına izin vermeyeceğim." şeklinde konuşan Brown, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.