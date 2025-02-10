İngiltere'de çiftçilerin isyanı: Traktörler Londra’yı ablukaya aldı

AA & Ensonhaber

İngiltere’de çiftçiler, hükümetin 2026’da yürürlüğe koymayı planladığı yüzde 20’lik veraset vergisine karşı ayaklandı. Başkent Londra’nın kalbinde, başbakanlık, bakanlıklar ve parlamentonun yer aldığı Whitehall Caddesi’nde traktörleriyle yolu kapatan çiftçiler, çevredeki caddelerde de konvoylar oluşturarak hükümete tepkilerini gösterdi.

Eylem sırasında çiftçilerin traktörlerine, "Çiftçilik katili Keir Stalin", "İngiliz çiftçilerini koru" ve "Britanyalılar! Ülkenizin Britanyalı çiftçilere ihtiyacı var" yazılı pankartlar asıldı.

"ÇİFTÇİLER BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYOR"

Eyleme katılan çiftçilerden Ed Mason, hükümetin getirmeyi planladığı yeni verginin tarımı sürdürülemez hale getireceğini vurgulayarak, “Bu yükü kaldırmamız imkansız. Büyük ihtimalle elimizdeki arazilerin dörtte birini satmak zorunda kalacağız ve bu da çiftçiliği daha da kârsız hale getirecek.” dedi.

Mason, çiftçilerin her geçen gün ürünlerini daha düşük fiyatlara satmaya zorlandığını belirterek, “Ne destek alabiliyoruz ne de elimizdeki imkânlarla başa çıkabiliyoruz. Üzerimize daha fazla vergi yüklenirken işimizi sürdürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Tarım sektöründe küresel piyasanın belirleyici olduğunu belirten Mason, çiftçilerin rekabet gücünü kaybettiğine dikkat çekerek, “Biz büyük bir gölde küçücük balıklar gibiyiz.” diye konuştu.

"İTHAL ÜRÜNLER BİZİ BİTİRİYOR"

Eyleme katılan bir diğer çiftçi Jack MacIntosh ise, İngiltere’nin giderek daha fazla ithal tarım ürünü satın almasının, yerli üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi:

Tahıldan süte, yumurtadan ete kadar hiçbir üründe istediğimiz fiyatları elde edemiyoruz. İngiliz tarımına öncelik verilmezse, geleceğimiz belirsiz.

Geçmişte tarımsal üretime yönelik taşınmazların miras yoluyla el değiştirmesinde vergi uygulanmadığını hatırlatan MacIntosh, bu düzenlemenin devam etmesi gerektiğini savundu.

FARAGE: "BİZ FRANSIZ DEĞİLİZ, ATEŞE VERMEYİZ"

Çiftçilerin Whitehall’daki eylemine aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage da katıldı. Hükümet binalarını işaret eden Farage, “Buradaki yetkililerin yarısı evden çalışıyor. Önce işlerine gelip çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları görsünler” diyerek hükümeti eleştirdi.

Eylem alanında çiftçilere hitap eden Farage, “Bütün ülkede sizi desteklemeye devam edeceğiz. Eğer seçimleri kazanırsak, bu vergi kararını geri alacağımıza söz veriyoruz.” dedi.

Çiftçilerin protestolarının barışçıl olduğunu vurgulayan Farage, şu ifadeleri kullandı:

Daha radikal eylemlerin planlandığını biliyorum. Ama unutmayın, biz Fransız değiliz. Onlar bir şeyleri ateşe verebilir, bu onların kültürü olabilir. Ama bizim kültürümüz değil. Sabrınız taşsa da lütfen barışçıl ve yasal çerçevede kalın.

"ÖLÜM VERGİSİ" TARTIŞMASI

Farage, hükümetin çiftçilere ağır bir yük bindirdiğini savunarak, “Büyük parlamento çoğunlukları istediklerini yapabilir ama bu hükümet son yedi ayda ne yaptı? Çok kötü yönetiliyorlar.” diyerek hükümeti sert bir dille eleştirdi.

İngiltere hükümetinin Ekim ayında açıkladığı bütçeye göre, tarımsal üretim amacıyla kullanılan 1 milyon sterlin üzerindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar miras yoluyla devredildiğinde, yüzde 20 oranında vergiye tabi tutulacak. Bu düzenlemenin Nisan 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çiftçiler, bu yeni düzenlemenin tarımsal üretimi sekteye uğratacağını ve küçük çiftçileri tamamen bitireceğini savunarak mücadelelerine devam edeceklerini belirtiyor.