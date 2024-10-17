İngiltere'de elektronik sigara 7 yaşındaki çocuğu gözünden etti

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Elektronik sigaralar tehlike saçmaya devam ediyor.

Bir yandan kalıcı solunum riskini ortaya çıkaran elektronik sigaralar diğer yandan içindeki aksamın patlamasıyla yaralanmalara neden olabiliyor.

İşte o durumlardan biri de İngiltere'de yaşandı.

ELEKTRONİK SİGARA PATLADI: PARÇALARI YÜZÜNE SIÇRADI

7 yaşındaki Ruby Grainger, sokakta yürürken yanlarında aniden patlayan elektronik sigara parçalarının yüzüne sıçraması sonucu hastaneye kaldırıldı.

"TÜM GÖZÜNÜ, GÖZ ÇUKURUNU, HER ŞEYİNİ KAYBETMİŞ"

32 yaşındaki annesi Ciara Grainger, kızının bir gözünü kaybettiğini söyledi.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre hayatların mahvolduğunu söyleyen Grainger, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Minibüse doğru yürüyorduk. Aniden yüzüne bir şey çarptı. Sadece çığlıklar duydum, yüzüne baktığımda yere yığılabilirdim. Yüzünden kan fışkırıyordu. Royal Victoria Göz ve Kulak Hastanesi'ne nakledilmeden önce ambulansla Dublin'deki Tallaght Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil bir operasyonla gözünün çıkarıldığını söylediler. Doktorlar, bu tür bir hasarın ilk kez görüldüğünü söylediler. Patlamalar görmüşler ama tüm gözünü, göz çukurunu, her şeyini kaybetmiş. Sanırım çocuğumun artık gözünün olmadığını tam olarak kavrayamadım. Bir anda hayatımız mahvoldu."

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

4 çocuk annesi kadın, doktorların göz hasarının pil asidinden kaynaklandığını düşündüğünü, "göz küresinin patates püresi gibi olduğunu" ifade etti.

Doktorlar, göz çukurunun 6 hafta içinde yeterince iyileşip ameliyat olabilmesini umarken, protez göz takılması gereken Ruby için bağış toplama kampanyası başlatıldı.