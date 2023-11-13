İngiltere'de görenleri şaşırtan kadın: 12 yaşında gibi duruyor Çocukluğunda geçirdiği kanser nedeniyle büyümesi duran Lyndsey Ashton isimli 22 yaşındaki kadın, adeta 12-13 yaşında gibi gösteriyor.

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Bazı insanlar vardır ki yaşlarını hiç göstermezler...

İngiltere'de yaşayan Lyndsey Ashton isimli kadının başına gelen tam da bu.

Ashton'ın, çocukluğunda geçirdiği kanser nedeniyle büyümesi durdu.

Hal böyle olunca 22 yaşında olan Ashton'a bakıldığında yaşının 12 veya 13 olabileceğini sanmanız mümkün.

12-13 yaşındaymış gibi

Ashton'ın eşi Jon, Lyndsey'in görünüşü karşısında kendisinin de yanılgıya düştüğünü söyleyenlerin içinde ilk sırada geliyor.

Jon, "Gerçekten onun 12 ya da 13 yaşında olduğunu sanıyordum." sözleriyle eşinin yaşı hakkında ilk görüşte yanılgıya düştüğünü belirtti.

Evli ve iki çocuğu olan Lyndsey Ashton, çok genç göstermesi nedeniyle çeşitli zorbalıklara da maruz kalmıyor değil.

"İnsanlar bu kadar mutlu olamayacağımızı sanıyor"

Öyle ki Ashton, "İnsanlar ilişkimizde Jon'un beni çocuk olarak gördüğünü ve bizim bu kadar mutlu olamayacağımızı sanıyor." diyerek konuya ilişkin tepkisini dile getirdi.