İngiltere'de ilginç olay! Kuzey Işıkları sandı, domates fabrikası çıktı

Haber Merkezi

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Dee Harrison, sabah işe giderken gökyüzünde gördüğü "Kuzey Işıkları"na benzeyen bir parıltı karşısında heyecanlandı.

KUZEY IŞIKLARI SANDI

Harrison, manzarayı sosyal medya hesabında "Aurora sanırım, daha önce hiç görmemiştim" notuyla paylaştı.

DOMATES FABRİKASI ÇIKTI

Harrison'ın paylaşımına yanıt veren 34 yaşındaki Adam Cotterell, "Bu ışıklar yerel bir domates fabrikasından geliyor. Sis veya bulut olduğunda bu ışıklar kırmızı bir parlama yaratıyor" dedi.

Ancak kısa süre sonra, ışıkların Suffolk'taki bir domates çiftliğinin büyüme ışıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde de bölgede Kuzey Işıkları'na dair herhangi bir hareketliliğin olmadığı doğrulandı.