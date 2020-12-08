İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği onaylı koronavirüs aşısı, ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

Dünyanın gözü kulağı bugün İngiltere’de…

Ülkede ilk toplu aşılama başladı ve ilk fotoğraf geldi. 90 yaşındaki Margaret Keenan'a, Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Tarihi anlar, canlı olarak yayınlandı.

TARİHİNİN EN BÜYÜK AŞI KAMPANYASI

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere, aynı zamanda toplu aşılamaya başlayan ilk ülke olarak bugün tarihinin en büyük aşı kampanyasını başlatmış oldu.

İngiltere'de ilk aşı yapıldı ViDEO





70 HASTANEDE AŞILAMA

İlk etapta, 80 yaş üstündekilere ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılacak ve aşılama önceden belirlenen yaklaşık 70 hastanede gerçekleştirilecek.

İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı geçen hafta içerisinde onaylamıştı.

AŞILAMA NASIL İLERLİYOR?

İngiltere'de, BioNTech'in aşılarının ulaşması ve kullanımı süreci şöyle işliyor;

- 800 bin doz aşı, 820 kutuyla getirildi ve tümü tek tek elle açılarak, eksi 70 derecelik ısıyı koruyup korumadığı kontrol edildi. Aşılar, karayoluyla Almanya, Belçika ve Fransa'yı geçip Manş Tüneli'nden getirildi.

- Her parti, doğruluk ve kalite kontrolünden ayrıca geçiriliyor ve bu da 24 saatlik gecikmeye neden oluyor.

- Aşıların hastanelerle, belirlenen aşı merkezlerine teslimatı başladı. İlk koronavirüs aşıları Yaşlılar Yurtları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlara, bakıcılara, evlerde kalan yaşlılara ve bu alandaki sağlık personeline yapılacak.

- Koronavirüs aşı programında kişilere, ilk gün aşı vurulduktan sonra 12 gün içinde vücut “bağışıklık” kazanmaya başlıyor. 21’inci günde aşının ikinci dozu vurulduktan sonra 28’inci günde kişi koronavirüse karşı tam bağışıklık kazanıyor.