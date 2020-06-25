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    İngiltere'de izinsiz partide polise saldırdılar

    İngiltere'nin başkenti Londra'da gece saatlerinde izinsiz olarak düzenlenen sokak partisine polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 15 polis yaralandı.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 14:25
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    İngiltere'de izinsiz partide polise saldırdılar #1

    İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde yer alan Brixtol bölgesinde bir grup gece saatlerinde sokak partisi düzenledi.

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    Koronavirüs salgını kapsamında büyük çaplı etkinlikliklerin yasak olduğu ülkede ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

    Londra polisi, parti düzenleyen grubu dağıtmak isteyince tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda kalabalık grup, polise taş atarak karşılık verdi. Bazı polis araçlarının camları kırıldı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekibi çağrıldı.

    Londra'da sokak partisine müdahale eden polislere saldırı- İZLE

    15 POLİS YARALANDI

    Londra Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 15 polisin yaralandığı ve yaralanan polislerden 2'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, 4 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

    Polis Şefi Colin Wingrove, "Dün gece bölge sakinlerinden gürültü nedeniyle çok sayıda şikayet aldık. Polis memurları da ihbarları değerlendirdi. Bu etkinlikler yasa dışıdır ve halk sağlığı ile korona virüs kısıtlamalarına karşı bir risk oluşturmaktadır. Memurlara karşı gösterilen şiddet asla kabul edilemez ve hiçbir şekilde hoş görülemez" diye konuştu.

    Wingrove olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalete teslim edileceğini belirtti.

    İngiltere'de izinsiz partide polise saldırdılar #2

    İngiltere'de izinsiz partide polise saldırdılar #3

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