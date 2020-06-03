İngiltere'de koronadan ölenleri sayısı 39 bin 728 oldu

İngiltere'de koronadan ölenleri sayısı 39 bin 728 oldu

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak 39 bin 728'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA

Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı. İngiltere, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.