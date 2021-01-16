İngiltere'de koronavirüse rağmen kartopu savaşı

İngiltere’nin Leeds şehrinde karın keyfini çıkarmak için parkı dolduran yüzlerce kişi, karantina kısıtlamalarını bir süreliğine unuttu.

İngiltere'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin bir türlü düşürülememesinin ardından hükümet, birçok yeni tedbir uygulamaya koymuştu.

Son olarak ülkeye giriş ve çıkışların kapatıldığını İngiltere'den salgını unutturan manzaralar gelmeye devam ediyor.

İNGİLİZLER SALGINI UNUTTU, KARTOPUNA DALDI

Leeds şehrinde karlı havanın keyfini çıkarmak için toplanan yüzlerce kişi, koronavirüse karşı 'kar molası' verdi.

Kartopu savaşı yapmak için parkı dolduran insanlar, bir süreliğine de olsa salgını unutup karın keyfini çıkardı.

İngiltere'de yüzlerce kişi kartopu savaşı yaptı- İZLE

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