İngiltere'de plajlar tıklım tıklım doldu

Binlerce İngiliz sahile akın ederken, ikinci dalga korkusu sardı.

Dünyada koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de ölümler 37 bine dayandı.

Vaka sayısının 270 bine yaklaştığı ülkede, kısıtlamalar gevşetiliyor.

BİNLERCE KİŞİ SAHİLDE

Hafta sonu sıcak bir güne uyanan İngilizler, soluğu sahilde aldı. Binlerce kişi, virüs yokmuşcasına sosyal mesafesiz denizin keyfini sürdü.

Kalabalık dünya basınında geniş yankı uyandırdı. "İngilizler koronaviüse meydan okuyor" manşetleri atıldı.

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İKİNCİ DALGA GELEBİLİR

Ülke yönetimi bunun aşama aşama yapılacağını belirtmişti. Ancak İngilizler koronada ikinci dalgayı başlatmaya kararlı görünüyor.