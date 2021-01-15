İngiltere’de sağlık sistemi çöküşe geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı hastanelerde 4.5 milyon kişinin rutin işlemleri için bekleme sırasında olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kasım 2019 - Kasım 2020'de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana görülen en yüksek "bekleyen hasta" sayısı oldu.

EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

Ülkede, 52 haftadan fazla süredir tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı ise 200 bine yaklaştı.

İngiltere'de, acil servislere kabulü yapılanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32 azalarak 1 milyon 500 bin olurken, bu düşüşün insanların koronavirüs salgınına karşı gösterdiği tepkiden kaynaklandığı belirtildi.

BOŞ YATAK YOK

NHS'nin verilerine göre, her 5 büyük hastaneden birinin yoğun bakım servisinde yetişkinler için boş yatak bulunmuyor.

Yetkililer, ortaya çıkan tablonun koronavirüsün sağlık sistemi üzerindeki etkisini somutlaştırdığını söylüyor.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla risk altında olduğunu bildirmişti.